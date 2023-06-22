Протестующие с лозунгами против НАТО ворвались на форум в Ирландии

Протестующие ворвались на консультативный форум по политике международной безопасности в Корке, выкрикивая антинатовские лозунги. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает The Journal.

Люди с плакатом «Войны НАТО, миллионы погибших» прервали выступление министра иностранных дел и обороны Ирландии Михола Мартина.

«В этом нет смысла, я хочу закончить свою вступительную речь, и мы сможем провести консультации позже», — заявил политик, пытаясь прекратить инцидент. Он назвал попытку сорвать форум «самым недемократичным, что можно было сделать».

Мероприятие организовали для обсуждения растущего применения Россией права вето на уровне ООН, и его влияния на способность Дублина проводить независимую внешнюю политику. На форуме также рассмотрели вопросы разоружения, международного гуманитарного права и предотвращения конфликтов.

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс выступает против заморозки конфликта на Украине и заключений соглашений на российских условиях. По его словам, военный блок на июльском саммите в Вильнюсе активизирует помощь Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.