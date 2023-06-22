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Протестующие с лозунгами против НАТО ворвались на форум в Ирландии

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Фото: youtube.com/The Journal
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Протестующие ворвались на консультативный форум по политике международной безопасности в Корке, выкрикивая антинатовские лозунги. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает The Journal.

Люди с плакатом «Войны НАТО, миллионы погибших» прервали выступление министра иностранных дел и обороны Ирландии Михола Мартина.

«В этом нет смысла, я хочу закончить свою вступительную речь, и мы сможем провести консультации позже», — заявил политик, пытаясь прекратить инцидент. Он назвал попытку сорвать форум «самым недемократичным, что можно было сделать».

НАТО выступило против заморозки конфликта на Украине

Мероприятие организовали для обсуждения растущего применения Россией права вето на уровне ООН, и его влияния на способность Дублина проводить независимую внешнюю политику. На форуме также рассмотрели вопросы разоружения, международного гуманитарного права и предотвращения конфликтов.

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс выступает против заморозки конфликта на Украине и заключений соглашений на российских условиях. По его словам, военный блок на июльском саммите в Вильнюсе активизирует помощь Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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