Жители Каховки и Новой Каховки получат доступ к новым банковским услугам

ПСБ расширит свое присутствие в Каховской агломерации, включающей города Каховка и Новая Каховка, в Херсонской области. Об этом на рабочей встрече договорились председатель банка Петр Фрадков, врио губернатора Владимир Сальдо и глава правительства региона Андрей Алексеенко.

По данным пресс-службы ПСБ, стороны также обсудили запуск таких продуктов, как проектное финансирование строительства нового жилья, льготная ипотека, а также страховые услуги — ОСАГО и ипотечное страхование.



Кроме того, были затронуты вопросы выполнения дорожной карты по переводу выплат заработной платы населению на банковские карты.



По словам Фрадкова, «ПСБ год назад запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса в Херсонской области и поступательно развивает свое присутствие в регионе, расширяет перечень доступных гражданам и предприятиям продуктов и услуг».

Кроме того, продолжил глава банка, активно развивается инфраструктура для обслуживания населения прифронтовой зоны. «Живущим здесь гражданам особенно важно иметь доступ к банковской инфраструктуре, иметь возможность снимать наличные, оформлять карты для получения пенсий и пособий и совершать другие привычные финансовые операции», — добавил Фрадков.