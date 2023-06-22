Роскомнадзор расширил перечень подлежащих «приземлению» провайдеров

Роскомнадзор (РКН) расширил перечень иностранных компаний, которые должны открыть на территории России официальное представительство по закону о «приземлении». Об этом в четверг, 22 июня, сообщили на сайте ведомства.

«Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих «приземлению», — говорится в сообщении.

В список попали Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, а также Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.

Ранее, 3 августа 2022 года, Роскомнадзор включил AliExpress в список компаний, выполняющих требования закона о «приземлении». В ведомстве отметили, что AliExpress выполнила основные обязанности. В них входят соответствие российского юридического лица требованиям законодательства, на интернет-ресурсе компании присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, зарегистрирован личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также локализованы персональные данные российских граждан.

Закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» был принят в 2021 году и вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ, если их сайты в сутки посещает более 500 тыс. человек.

Компаниям, которые откажутся выполнять требования, могут в том числе запретить распространять рекламу о сайте или на нем самом, получать платежи, частично или полностью ограничить доступ к ресурсу. В первоначальный список вошли 13 иностранных компаний.