Рекордное количество пыли зафиксировали в воздухе Новосибирска

Концентрация пыли в воздухе превышала допустимые значения в течение двух суток в Новосибирске. Причиной загрязнения стал сильный ветер.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Ленинском районе 20 и 21 июня превышение предельно допустимой концентрации составило 260%. Кроме того, при 13 замерах выявлено достижение предельно допустимой концентрации пыли. По данным «Сиб.фм», пылевое загрязнение воздуха ожидается и по итогам суток 22 июня. Из-за сильного ветра неубранная пыль поднимается в воздух.

Вице-мэр Анна Терешкова предложила создать защиту от пыли с помощью озеленения.

Жители Тюмени на прошлой неделе пожаловались на дым и смог. Индекс качества воздуха при этом находился в пределах нормы.