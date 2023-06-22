В Свердловской области нашли поддельную колбасу из Перми

В колбасных изделиях от крупного мясоперерабатывающего предприятия из Пермского края обнаружили ДНК курицы, хотя курятины в составе не заявлено. Подделку обнаружили специалисты референтного центра управления Россельхознадзора по Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о колбасах «‎Докторская», «‎Сервелат с говядиной» и сосисках «‎Молочные», отмечает ИА «Ура.ру». Специалисты известили о выявленных нарушениях заказчика исследований — Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Инспекторы примут меры, чтобы продукция не попала на прилавки в магазины, пишет Тагилсити.ру.

Ранее в июне сообщалось, что в Тамбовской области выявили колбасу «‎из будущего». На продукции была указана авансовая даты выработки.