27 июня — День памяти святителя Мефодия: кем был святой и чем он известен

Православная церковь 27 июня отмечает День памяти преподобного святителя Мефодия. Святой жил во времена иконоборцев, пострадал от гонений и преследований, но не утратил свою веру и продолжал бороться против ереси и помогать страждущим. Торжество в 2023 году приходится на вторник. «Известия» рассказывают о житии святого и традициях знаменательного дня.

День памяти святителя Мефодия – 2023: история

Священнослужитель жил в IX веке от Рождества Христова. В то время православная церковь сражалась с иконоборческой ересью. Святой Мефодий занимал высокую должность апокрисиария при патриархе и неустанно боролся с еретиками. Когда на престол взошел император Феофил, он поначалу приблизил к себе образованного и почитаемого народом Мефодия, однако после поражения в войне обвинил во всем священнослужителя.

Праведника жестоко избили и заточили в пещеру вместе с отъявленными преступниками. В заключении Мефодий провел семь лет, до самой смерти правителя.

Следующей на престол взошла царица Феодора, положившая конец правлению иконоборцев. По ее приказу Мефодий был освобожден и избран Константинопольским патриархом. В 842 году священнослужитель провел Поместный собор, на котором было восстановлено иконопочитание.

День памяти святителя Мефодия – 2023: традиции и приметы

Многие традиции празднования знаменательного дня перекликаются с другим торжеством, которое также отмечают 27 июня, — Днем памяти ветхозаветного пророка Елисея. В эту дату уместно посетить церковь, попросить прощения за грехи, помолиться о благополучии для себя и близких. Дата хорошо подходит для крещения ребенка, считается, что судьба его тогда будет счастливой.

Особое внимание в народе обращают на приметы погоды. Так, ненастный день сулит непогоду на ближайшие семь дней, а вот солнце на небосводе считается вестником сухого и ясного лета. Если лошади ржут, ждут богатого урожая овса, карканье ворон указывает на непогоду. О предстоящем дожде свидетельствует и купание воробьев в пыли.

День памяти святителя Мефодия – 2023: что нельзя делать

В день праздника, который приходится на Петров пост, запрещено переедать и употреблять алкогольные напитки. Нельзя поддаваться лени, унывать и хандрить.

Считается, что нельзя рвать цветущие лютики, чтобы не навлечь на себя невзгоды и болезни.

Накануне, 26 июня, православная церковь чтит память святой мученицы Акилины Старшей. «Известия» рассказали читателям, кем была праведница и как правильно проводить знаменательный день.