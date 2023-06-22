Турецкий оппозиционер выплатит Эрдогану более $2 тыс. моральной компенсации

В Турции суд Анкары обязал председателя парламентской группы оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля выплатить денежную компенсацию за оскорбление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил 22 июня в Twitter адвокат главы государства Хусеин Айдын.

«Пятнадцатый гражданский суд первой инстанции Анкары на состоявшемся сегодня заседании приговорил руководителя фракции Народно-республиканской партии Озгюра Озеля к 50 тыс. лир (около $2 тыс.) моральной компенсации», — написал адвокат.

По словам правозащитника, компенсация присуждена за «необоснованные обвинения и оскорбления» в адрес Эрдогана, сказанные Озелем во время апрельского выступления.

По данным издания Cumhuriyet, в ходе президентских выборов Озель выступал с резкой критикой в адрес Эрдогана. Оппозиционер указывал на провалы в экономике и социальной сфере и миграционный кризис.

Ранее, 24 мая, стало известно, что оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу подал иск против действующего главы государства Эрдогана из-за обвинений в демонстрации фейкового видео.

Речь идет о видеозаписи, на которой Кылычдароглу якобы поддерживают лидеры запрещенной и признанной террористической в Турции Рабочей партии Курдистана.

Сумма иска составляет 1 млн лир (более $50 тыс.).