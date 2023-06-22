Российские космонавты выходят в открытый космос. Видеотрансляция

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в четверг, 22 июня, выходят в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Задачей космонавтов является установка аппаратуры системы передачи информации на модуле «Звезда». Расчетная продолжительность выхода составит 6 часов 51 минуту.

Для Прокопьева данный выход станет седьмым в космической карьере, для Петелина — пятым.

Предыдущая миссия за пределами МКС состоялась 12 мая. Прокопьев и Петелин провели в открытом космосе более пяти часов, однако это на час меньше, чем планировалось. В ходе работ космонавты установили теплообменник на модуль «Наука» российского сегмента МКС.

В 2023 году прошло уже три выхода с МКС российских специалистов.