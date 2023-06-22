Штормовое предупреждение о грозах с градом выпустили в Рязани

МЧС выпустило штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях на территории Рязанской области. Ненастье накроет регион 23 июня. Ожидаются грозы с градом, которые будут сопровождаться ветром до 17 м/с.

Как пишет 62INFO.ru, в спасательном ведомстве рекомендуют в такую погоду отказаться от поездок на природу, не находиться на улице во время града или сильного ветра, не стоять под деревьями или слабо укрепленными конструкциями. Автовладельцам не следует оставлять свои машины под деревьями и в низинах.

Также на территории Рязанской области 23 и 24 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на прогноз синоптиков. Граждан призывают воздержаться от походов в лес, не разводить костры, не разрешать детям играть с огнем и не бросать непотушенные сигареты.

Ранее 22 июня пресс-служба столичного управления МЧС предупредила, что в Москве 23 июня также прогнозируются сильный ветер, дождь и грозы.