Последствия ливня устраняют во Владивостоке

Во Владивостоке прекратились интенсивные осадки, в связи с чем рабочие приступили к ликвидации последствий. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на городскую администрацию.

Уже ведется ремонт провала на улице Светланской, образовавшегося на месте решетки ливневой канализации. Пройдут работы и на улице Колесника.

По размытым дождевыми потоками грунтовкам пустили грейдеры для выравнивания. Так, сильно пострадал проезд на улице Североморской в районе Патрокла, но дорога уже проезжаема. В ночное время планируется привести в порядок грунтовки от ДОСААФ до Нефтеветки.

Сильный ливень обрушился на столицу Дальнего Востока утром 22 июня и действовал в течение дня. Как уточняет ИА PrimaMedia, в районе Патрокла вода со строек заливала детские площадки и стоянки автомобилей, потоки грязи несло на машины с косогоров. В грязевой блокаде оказался и стадион у школы № 29, который тоже затопило из-за потоков с ближайшей стройки.

В устранении последствий задействованы спецтехника и рабочие. Серьезных подтоплений, пишет информагентство со ссылкой на мэрию, в городе не произошло.

В первой декаде июня Приморье уже пострадало от сильных грозовых ливней, сопровождающихся шквальным ветром. Выпавшие 8 и 9 июня осадки превысили полуторамесячную норму, а во Владивостоке вовсе был побит рекорд по их объему 30-летней давности.

9 июня в столице Дальнего Востока объявили режим ЧС. В городе серьезно пострадали дороги, фасады и крыши домов и социальных объектов, а также ливневки и несколько подпорных стен.