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Опубликованы фотографии интерьера нового пикапа Changan Hunter Plus

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Фото: Changan
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В Сети появились первые живые фотографии интерьера нового пикапа Changan Hunter Plus, анонсированного накануне на российском рынке, сообщает 22 июня портал «Китайские автомобили».

Кадры сделаны в Москве. На фотографиях можно увидеть современный салон внедорожника в светлых тонах, который оборудован такими современными функциями, как электрорегулировка кресел, большой сенсорный дисплей мультимедиасистемы, цифровая приборная панель. Производитель позиционирует Hunter Plus как пикап повышенной комфортабельности.

Габариты автомобиля: длина ― 5350 мм, ширина ― 1980 мм, высота ― 1875 мм. Высота дорожного просвета составляет 225 мм, а углы въезда и съезда ― 28 и 26 градусов.

Пикап оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 233 л.с. (390 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, а также адаптивным электроусилителем руля. Автомобиль обладает подключаемым полным приводом с раздаточной трансмиссией BorgWarner.

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19 июня компания Changan анонсировала две новые модели, которые появятся на российском рынке.

Одна из новинок — кроссовер CS75 Plus, который заменит присутствующий на рынке «паркетник» CS75 FL. CS75 Plus поставляется с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2 л мощностью 188 и 232 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии производитель предлагает покупателю восьмиступенчатый «автомат» Aisin.

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