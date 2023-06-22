Фонды прогресса

Дискуссии о модели экономического развития, которые активно шли на ПМЭФ, на этой неделе продолжились на площадке Совета Федерации. Перед сенаторами выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В своем докладе она особо акцентировала внимание на стимулирующем банковском регулировании и усилении таких инструментов разделения риска, как государственные гарантии и институты развития. С их помощью можно создавать условия, чтобы банки активнее заходили в проекты, которое государство определяет, как важные для социума и перспективные с точки зрения структурной трансформации экономики. «Это проекты для роста благосостояния общества, и здесь действительно государство и частный бизнес должны полагаться друг на друга», — сказала глава российского финансового регулятора.

В такой конструкции возникает объективный запрос со стороны бизнеса и государства на расширение роли институтов развития, особенно, в текущих условиях, когда доступ на внешние рынки капитала остается ограниченным. С теоретической точки зрения роль институтов развития заключается в исправлении «провалов рынка». В странах с развивающейся экономикой внутренние финансовые рынки могут функционировать неоптимальным образом, что будет ограничивать доступ заемщиков к финансированию и таким образом отрицательно сказываться на экономическом росте. Институты развития, среди которых ключевым государство выделяет ВЭБ, с одной стороны, имеют доступ к государственному финансированию и государственным гарантиям, с другой стороны, действуют в условиях конкуренции. Этот фактор может помочь исправлению искажений рынка и улучшить распределение ресурсов. В условиях ограниченного доступа на внешние рынки многие корпоративные заемщики нуждаются в финансировании на удобных условиях. В то же время важно, чтобы институты развития и их инструменты не замещали рыночные инструменты, а функционировали там, где рынка как раз не хватает.

В своем выступлении Набиуллина привела примеры банков развития Китая и Бразилии. Но и в таких экономиках, как немецкая или южнокорейская, роль подобных организаций в ВВП значительна. Банки развития могут иметь различную миссию — это содействие промышленному и инфраструктурном развитию, поддержка МСП, инновационного сектора, жилищного строительства, внешней торговли и экспортных операций.

Функционал институтов развития и их размеры определяются национальными особенностями отдельных стран и их финансовыми возможностями. Активы BNDES (Банк развития Бразилия) составляют около 9% ВВП страны, CDB (Банк развития Китая) — около 14%. Таким образом, в России есть дальнейшее пространство для роста. Разумеется, сам размер активов институтов развития не должен являться самоцелью. В первую очередь, речь о тех инструментах и возможностях, которые институты развития могут предоставлять экономике.

Например, сейчас ВЭБ объявил о планах создания фондов акционерного капитала с ведущими банками. Фонд акционерного капитала как раз должен исправлять один из провалов рынка — сложности привлечения средств в капитал при проектном финансирования. Условия привлечения проектного финансирования требуют участия в капитале инициатора, как в правило, в размере до 10-20% от его стоимости. Для больших проектов это могут значительные суммы, что требует привлечения внешних акционеров в SPV проекта. Таким акционерам может выступать Фонд акционерного капитала, в котором участвуют как институт развития, так и коммерческие банки. Для банков основная выгода заключается в получении гарантий на получение прибыли на вложенные средства, пусть и по минимальной ставке, а также в более привлекательных условиях регулирования.

Прямое участие в акционерном капитале нефинансовых организаций для банков как правило невыгодно, так как означает давление на нормативы по достаточности капитал. Для заемщиков выгода заключается в том, что обеспечивается привлечение акционерного капитала. Для института развития выгода заключается в распределении рисков с банками, а также возможности проводить более эффективный due diligence проектов.