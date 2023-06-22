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Педиатр рассказала об опасных для детей водоемах

Педиатр Бакшутова: купаться в водоемах с водоплавающими птицами может быть опасно для детей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Купаться в водоемах с водоплавающими птицами может быть опасно для здоровья детей. Об этом в четверг, 22 июня, рассказала «Газете.Ru» педиатр «Теледоктор24» Дарья Бакшутова.

«Птицы могут быть источником паразитарных заболеваний — церкариоза. Утки являются «транспортом» паразита и распространяют личинки по водоему. Как правило, они могут надолго задерживаться на поверхности воды, в солнечные дни ведут себя более активно», — сказала врач.

По мнению эксперта, дети находятся под особой угрозой, так как кожа взрослых толще. Через детский кожный покров личинки паразита способны проникнуть в организм и вызвать серьезные аллергические реакции. Врач уточнила, что при постоянном контакте с зараженной водой существует риск поражения внутренних органов.

По ее словам, основными симптомами заражения личинками церкарии являются аллергические реакции на коже, сопровождающиеся зудом и краснотой.

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