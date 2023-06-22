Педиатр рассказала об опасных для детей водоемах

Купаться в водоемах с водоплавающими птицами может быть опасно для здоровья детей. Об этом в четверг, 22 июня, рассказала «Газете.Ru» педиатр «Теледоктор24» Дарья Бакшутова.

«Птицы могут быть источником паразитарных заболеваний — церкариоза. Утки являются «транспортом» паразита и распространяют личинки по водоему. Как правило, они могут надолго задерживаться на поверхности воды, в солнечные дни ведут себя более активно», — сказала врач.

По мнению эксперта, дети находятся под особой угрозой, так как кожа взрослых толще. Через детский кожный покров личинки паразита способны проникнуть в организм и вызвать серьезные аллергические реакции. Врач уточнила, что при постоянном контакте с зараженной водой существует риск поражения внутренних органов.

По ее словам, основными симптомами заражения личинками церкарии являются аллергические реакции на коже, сопровождающиеся зудом и краснотой.

Ранее, 20 июня, кандидат химических наук и главный технолог BWT Андрей Васильев рассказал, что бассейны являются питательной средой для многих микроорганизмов, поэтому недостаточный уход может нанести серьезный вред здоровью. В дачном бассейне, например, может встретиться легионеллез — инфекция, передающаяся при попадании грязной воды в дыхательные пути, которая может привести к пневмонии.