Стало известно о смерти жены основателя ФК «Краснодар» Сергея Галицкого

Виктория Галицкая, жена основателя розничной сети «Магнит» и президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого, скончалась 14 июня. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил источник «Известий».

Сообщается, что Галицкая последние два года почти постоянно жила в Италии, где проходила лечение. Неделю назад, 14 июня, она скончалась, после чего ее тело было доставлено в Краснодар и, вероятно, уже захоронено, сообщил источник.

Сергей Галицкий — российский предприниматель, общественный деятель, почетный гражданин Краснодара. В 1998 году основал розничную сеть «Магнит», а в 2018 году продал большую часть своей доли в компании. На данный момент Галицкий является президентом и основателем футбольного клуба «Краснодар».

В 2022 году журнал «Спорт-Экспресс» поставил Галицкого на 21-е место в рейтинге самых влиятельных персон российского футбола.