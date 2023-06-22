Пострадавшим при паводке жителям Пензенской области выплатят 2,6 млн рублей

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал постановление о выделении средств на оказание материальной помощи жителям Сердобского района, пострадавшим от паводка. Общая сумма выплат составит 2,59 млн рублей.

Финансирование будет осуществляться из резервного фонда, пишет ИА «Пенза-пресс». Следить за целевым использованием средств будет министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Резкий рост уровня воды произошел в муниципалитете в середине марта. Паводок наблюдался из-за быстрого таяния снега и переувлажнения почвы.

19 июня сообщалось о второй волне паводка на территории Якутии. Максимальный уровень воды наблюдается с 20 июня. На реке Амге сформировался дождевой паводок.