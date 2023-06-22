Основные правила подачи апелляции на ЕГЭ в 2023 году

Для того чтобы поступить в колледж или вуз, каждый школьник должен сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Но иногда результат зависит не только от его знаний. В случае если экзамен прошел с нарушениями либо ученик не согласен с выставленными баллами, он вправе подать апелляцию. Чтобы улучшить показатели, важно знать, в какие сроки и как правильно подать жалобу.

В каких случаях подавать апелляцию на ЕГЭ

Бывает так, что компьютер не смог распознать экзаменационный бланк или эксперты неправильно засчитали ответ. Это повод написать апелляцию, чтобы работу проверили заново. Она подается в течение двух рабочих дней с даты объявления результатов экзамена. Само рассмотрение жалобы проводится в течение четырех рабочих дней со дня подачи.

Когда, по мнению выпускника, экзамен прошел не так, как положено, нужно сразу же заявить об этом. Нарушениями считаются плохо читаемые материалы, громкие звуки, разговоры соседей по парте — то есть всё, что мешает сосредоточиться на заданиях. Свои замечания необходимо изложить на листе бумаги и передать представителю государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). У него же можно уточнить, как правильно оформить документ.

Комиссия просмотрит записи с камер видеонаблюдения и опросит организаторов. Если камер в помещении нет или запись не велась, это тоже повод для апелляции. Ее рассмотрение проводится в течение четырех рабочих дней.

Можно ли писать апелляцию после удаления с ЕГЭ

Обычно выпускников заранее предупреждают, что в аудиторию, где проходит экзамен, запрещено брать с собой телефон, планшет и любые посторонние предметы. Подозрение может вызвать даже браслет или оставленная на столе флешка. Поэтому из рук и с парты следует убрать всё лишнее и оставить только то, что необходимо для выполнения задания.

При появлении каких-либо подозрений о них будет доложено организатору. После этого будут приглашены члены государственной экзаменационной комиссии, которые оформят акт об удалении с экзамена и выведут экзаменуемого из аудитории. Кроме того, при выявленных нарушениях результаты экзаменов могут аннулировать. Тогда участнику придется пройти тестирование повторно в резервный день.

При этом если выпускника удалили с экзамена за использование шпаргалок или неподобающее поведение, то апелляции в данном случае не принимаются. Разрешить ситуацию можно будет только в суде.

Кто может подать апелляцию на ЕГЭ

Подать жалобу могут как ученики, так и их родители или законные представители. Москвичи могут сделать это через портал mos.ru, указав свои паспортные данные и СНИЛС.

Жителям регионов, где нет возможности электронной подачи, необходимо напрямую обратиться в конфликтную комиссию или в свою школу. Руководство учебного заведения само передаст заявление, куда нужно.

В случае необходимости отозвать апелляцию можно в течение 24 часов после регистрации.

Как подготовиться к экзамену, чтобы обойтись без апелляции

Страх и тревога — те чувства, которые сейчас испытывают многие ученики 9-х и 11-х классов. Однако это негативно сказывается на самочувствии и часто приводит к ошибкам на экзамене.

Как рассказала «Известиям» преподаватель обществознания и контент-продюсер Skysmart Анна Мусихина, на способность сконцентрироваться на решении сложных задач большое влияние оказывают сон и питание. Поэтому перед экзаменом важно выспаться, быть неголодным, но и не переедать. По словам эксперта, недостаток сна способен вызвать стресс, а голод сильно отвлекает.

Кроме того, важно правильно заранее распланировать свое время на экзамене. Педагог советует начать с легких заданий, которые можно быстро вспомнить и решить. Далее приступить к той части, за которую можно набрать больше всего баллов. И лишь затем приступать к сложным заданиям, которые отнимают много времени и умственных ресурсов.

Также накануне экзаменов преподаватель советует потренироваться в заполнении бланков, чтобы не тратить на них драгоценное время или не заполнять по несколько раз в случае ошибки.

Основной период ЕГЭ в 2023 году в России проходит с 26 мая по 1 июля. Тестирование в этом году проводится в три этапа: досрочный (20 марта – 19 апреля), основной (26 мая – 1 июля) и дополнительный (6 сентября – 19 сентября). Сейчас проходит основной период сдачи ЕГЭ. Он начался с экзаменов по химии, литературе и географии.