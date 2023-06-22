Тракторист спас подростков из горящего заброшенного здания в Липецке

В Липецке водитель трактора-погрузчика спас из горящего заброшенного дома нескольких подростков. Он помог им эвакуироваться при помощи ковша и лестницы.

Инцидент произошел в расселенном доме на улице 40 лет Октября. Подростки оказались заблокированы на втором этаже здания.

Проезжавший мимо на тракторе-погрузчике мужчина подъехал к окнам, поднял ковш до второго этажа и при помощи прохожих эвакуировал подростков из пылающего здания.

Поступок не оставил равнодушными пожарных. В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области GOROD48 рассказали, что водителя хотят представить к награде, но никто не знает, как его найти.

Свидетелей пожара или тех, кто знаком с героем-спасателем, просят позвонить в пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Что касается самого пожара, то его площадь составила 30 кв. м. Обошлось без пострадавших. По факту случившегося следственные органы проводят проверку, уточняет Lipetskmedia.