В Москве ребенок выпал из окна квартиры

Ребенок выпал из окна квартиры шестого этажа жилого дома на улице Ясеневой в Москве. Об этом сообщила 22 июня прокуратура столицы.

«Девочка 2019 г.р. госпитализирована в тяжелом состоянии. На момент инцидента мать ребенка отлучилась из квартиры, оставив малолетнюю под присмотром других своих несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Нагатинская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее, 19 июня, ребенок выпал из окна третьего этажа квартиры в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. Двухлетний ребенок на непродолжительное время остался без присмотра матери. Оперевшись на москитную сетку, мальчик выпал из окна. Пострадавшего госпитализировали.