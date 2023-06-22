В Подмосковье мужчина сбил велосипедиста и ударил его ножом в живот

В Подмосковье водитель сбил велосипедиста и ударил его ножом в живот из-за разбитого лобового стекла автомобиля. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По данным следствия, 15 июня 2023 года мужчина, двигаясь на своем автомобиле по дороге в село Косяково под Воскресенском, совершил столкновение с велосипедистом. Разозлившись, что в результате столкновения повреждено лобовое стекло автомобиля, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота», — говорится в сообщении ведомства.

Потерпевшему удалось сбежать и обратиться за медицинской помощью.

Водитель был задержан в тот же день. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Мужчина арестован до 17 августа.

Накануне в селе Вавож в Удмуртии 44-летний водитель грузовика «МАЗ» насмерть сбил 13-летнего подростка на велосипеде. Водитель большегруза поворачивал направо и совершил наезд на школьника, который пересекал проезжую часть по линии тротуара.