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Второй по величине в РФ логистический технопарк построят под Казанью

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В Татарстане у аэропорта в Казани появится логистический технопарк. Он станет вторым по величине в стране — его площадь составит 500 тыс. кв. м.

Как уточняет Inkazan.ru, парк строят на территории села Столбище Лаишевского района. Его разместят на участке в 120 га. Склады собирается оборудовать там международный концерн DoorHan. Сейчас в Татарстане прослеживается дефицит помещений класса А. Так, в Казани из почти 433,5 тыс. кв. м складов занято 99%.

Компания планирует вложить в проект до 20 млрд рублей за 10 лет. Ей пришлось отказаться от проектов в других регионах. Эксперты считают, что спрос на аренду помещений увеличат близость к трассе М-12 и нехватка складов в столице республики.

Сейчас разрабатывается генплан технопарка. Первую очередь планируют построить к концу 2024 года.

ИА «Татар-информ» также сообщает, что в Казани до конца этого года планируется благоустроить три сквера на Юнусовской площади. Для каждого разработают свой сценарий событийной программы с акцентом на татарскую культуру.

В скверах высадят кустарники и цветы, уложат газон с автополивом, установят сиденья, урны и деревянный настил. Общественные пространства оборудуют системами видеонаблюдения.

В конце мая сообщалось, что в Казани планируют снести пять аварийных домов, чтобы провести комплексное развитие освободившейся территории. На их месте появятся дома с максимальной высотой до восьми этажей. Кроме того, потребуется строительство парковок.

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