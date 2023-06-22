Владельцы Exeed получили бесплатный доступ к платным трассам РФ

Российским владельцам автомобилей Exeed предоставили возможность путешествовать по платным трассам страны с возможностью получить полную компенсацию проезда, сообщает 22 июня пресс-служба производителя.

С 22 июня по 30 июля обладатели авто данной марки смогут бесплатно пользоваться трассой М-11 «Нева», а с 1 июля по 31 августа ― трассами М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон».

Для получения кешбэка требуется незаблокированный транспондер T-pass «Автодор — Платные Дороги» и регистрация в личном кабинете владельца Exeed.

Акция компенсации проезда по платным дорогам проводится компанией уже второе лето. В 2022 году кешбэком воспользовались порядка 5 тыс. автомобилей.

22 июня аналитики по результатам опроса 2,6 тыс. автовладельцев пришли к выводу, что российские автомобилисты чаще всего негативно относятся к грузовикам на дорогах.

72,4% автомобилистов опасаются грузовиков, остальные лояльны. 52,3% боятся резких перестроений фур в левый ряд при совершении обгона, еще 27% не любят грузовики из-за обилия выхлопных газов. Также участники движения выражают раздражение в отношении грузовиков из-за их медлительности.