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Сюжет:

Посол РФ в Германии назвал противостояние с Москвой целью НАТО

Посол РФ в ФРГ Нечаев: в НАТО никто не скрывает, что Россия является целью альянса
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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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В НАТО никто не скрывает, что Россия является целью Североатлантического альянса. Об этом посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил журналистам в четверг, 22 июня, после участия в церемонии возложении венков на советском мемориальном комплексе в Панкове в День памяти и скорби.

«Ясно одно: никто не скрывает в рядах НАТО целей этих маневров. Эти цели совершенно ясны. Это Россия и возможность противостояния, в том числе военного противостояния, с Россией», — сказал он.

По словам Нечаева, российское военно-политическое руководство прекрасно понимает цели военного блока и принимает меры по защите территориальной целостности, безопасности и интересов государства.

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Накануне, 21 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс США и НАТО в конфликте на Украине способен привести к прямому столкновению ядерных держав. Захарова подчеркнула, что РФ постоянно и последовательно отправляет западным странам отрезвляющие сигналы, однако Запад, одержимый антироссийской истерией, не готов адекватно воспринимать позицию России.

В тот же день дипломат напомнила НАТО, что любая угроза суверенитету и территориальной целостности России не останется без ответа. Так она прокомментировала проходящие в Германии учения альянса.

18 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция начиналась против киевского режима, а сейчас «она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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