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Мезенцев отметил работу РФ и Белоруссии по установлению преступлений нацистов

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Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов
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Госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил работу двух стран по установлению преступлений, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Свое мнение он высказал 22 июня на презентации книги «Срока давности не имеют».


«Эта книга посвящена огромной работе, которую провели генпрокуратуры и следственные комитеты Белоруссии и РФ», — сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что народы России, Белоруссии и других наций со всего Советского Союза прошли через испытания Великой Отечественной войны и вместе сплоченно боролись с врагом.

Также госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии отметил, что молодое поколение продолжает интересоваться историей своих стран и историей Великой Отечественной войны.

По его словам, это происходит благодаря усилиям руководства двух стран.

«Сегодня мы по-особому подчеркиваем значение того обращения, которое прозвучало в ушедшем году от Александра Лукашенко и Владимира Путина, когда президенты наших стран приветствовали новый издательский проект «Библиотека Союзного государства», — отметил Мезенцев.

Он также подчеркнул, что книгу «Срока давности не имеют» можно направить аккредитованным в РФ и Белоруссии послам государств Евросоюза и всем тем людям, которые сомневаются в победе советского народа над фашизмом.

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Накануне стало известно, что в Белоруссии в городе Бресте состоялась презентация книги «Срока давности не имеют». На мероприятии генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что в новых российских регионах созданы рабочие группы с участием представителей правоохранительных органов, экспертного и научного сообщества, которые приступили к изучению и сбору архивных документов.

В марте суд признал геноцидом убийства жителей Белгородской области в 1941–1943 годах. В конце января преступления нацистов признал геноцидом Ставропольский краевой суд. Отмечалось, что жертвами фашистов стали 28 тыс. жителей региона.

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