Купаться разрешили на двух пляжах на территории Орла

Жителям Орла официально разрешили отдыхать на двух пляжах. Специалисты привели в порядок береговые линии и очистили дно водоемов.

По словам начальника управления по безопасности Игоря Тарасова, разрешение на работу имеют пляжи возле центрального парка и на озере «Светлая жизнь». Пляжи на реке Орлик, в Козьем парке, на Силикатном пруду в число мест, разрешенных для купания, не вошли. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

На участках водоемов установили 13 информационных стендов, а также 61 знак «Купаться запрещено». Кроме того, полиция будет осуществлять патрулирование водоемов для предотвращения фактов распития спиртного и купания в нетрезвом виде.

В Астраханской области 20 июня приступили к ежегодному обследованию дна рек перед началом купального сезона. Очистка акватории проводится на глубине до 2 м.