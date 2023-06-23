В Москве подвели итоги туристической бизнес-миссии в Китай

В июне Москва организовала бизнес-миссию для представителей туротрасли в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. В ней приняли участие представители 26 столичных компаний и 200 китайских туроператоров, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Участники бизнес-миссии провели больше 1,3 тыс. переговоров. Московские эксперты рассказали коллегам из Китая о событийной повестке столицы, инфраструктуре, гастрономии и других критериях, на которые ориентируются путешественники из КНР», — отметила вице-мэр.

В августе в Москве запланирована ознакомительная поездка для представителей туристической отрасли Китая. Они посетят достопримечательности города и примут участие в деловых встречах.

Согласно исследованию, за первый квартал текущего года Москву посетили свыше 25 тыс. граждан Китая — это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Более 40% из них приезжали в рамках деловой поездки, а 30% — с туристическими целями.

В апреле Москва организовала бизнес-миссию для представители столичной туристической отрасли в Индию. За время поездки они провели свыше тысячи переговоров с партнерами в Мумбаи, Ахмадабаде и Калькутте. В итоге был подписан меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией индийских MICE-агентов (MICE — область туриндустрии, связанная с подготовкой и проведением корпоративных мероприятий). Договор предусматривает запуск программы обучения представителей индийской туротрасли, которые станут амбассадорами Москвы в Индии. Кроме того, стороны будут обмениваться аналитикой для оценки деловых туристических потоков.