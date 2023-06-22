Участки для импортозамещающих производств будут выделять в Подмосковье

В Московской области начнут выделять небольшие сельхозучастки для размещения на них импортозамещающих производств. Закон, позволяющий формировать такие участки площадью менее 2 га, приняла Мосгордума.

По словам главы регионального министерства имущественных отношений Натальи Адигамовой, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», запрос на подобную инициативу поступил от бизнес-сообщества.

В данный момент на территории региона активно реализуются программы «Подмосковные 10 га» и «Земля за 1 рубль». А нововведение даст возможность еще большему количеству предпринимателей открыть свой бизнес.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что Подмосковье стало лидером по числу социальных предпринимателей. В регионе около 900 компаний сектора малого и среднего предпринимательства имеют статус социальных. Это является абсолютным рекордом.