Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин передал приветствие эмиру Катара на встрече с представителем арабской страны
Мир
Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов
Мир
Береговая охрана США сообщила об истощении запасов кислорода на батискафе «Титан»
Мир
Москва назвала неуместным участие Макрона в саммите БРИКС
Мир
The Economist заявил о нежелании США принимать Украину в НАТО
Мир
Посол РФ в Германии назвал противостояние с Москвой целью НАТО
Мир
Мезенцев отметил работу РФ и Белоруссии по установлению преступлений нацистов
Армия
В МО сообщили об ударе по складу западного оружия на Украине
Общество
В Бресте состоялась презентация книги о геноциде в период ВОВ
Спорт
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
Мир
Центробанк Турции почти вдвое повысил ключевую ставку
Спорт
Иржи Ярошик возглавил ФК «Оренбург»
Экономика
«Туполев» запланировал увеличить производство Ту-214 до 20 машин в год
Сюжет:

В Кремле выразили уверенность в способности Запада перевести фразу «хрен им»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В западных странах правильно поняли фразу «хрен им», сказанную президентом России Владимиром Путиным о сокращении ядерного оружия, заявил в четверг, 22 июня, на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дословно непереводимые выражения присутствуют и в английском, и в русском языке, однако это не мешает пониманию их смысла, сказал он.

«Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли», — приводит слова Пескова «Газета.ru».

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

Ранее, 16 июня, президент России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что обсуждение Западом применения ядерного оружия — это попытка склонить Россию к переговорам по сокращению данных типов вооружений, однако Россия не пойдет на такой шаг.

«Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят. Выражаясь суконным языком этих экономических терминов, это наши конкурентные преимущества», — сказал Путин.

Также в рамках заседания российский лидер заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, однако РФ выступает против его использования до того момента, пока не возникнет угроза территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию государства.

В этот же день российский лидер сообщил о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии до конца 2023 года. Глава государства пояснил, что передача такого оружия республике является элементом сдерживания.

13 июня Путин заявил, что США всё больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности. Штаты делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине, но здоровые люди там явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, считает президент РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023