В Кремле выразили уверенность в способности Запада перевести фразу «хрен им»

В западных странах правильно поняли фразу «хрен им», сказанную президентом России Владимиром Путиным о сокращении ядерного оружия, заявил в четверг, 22 июня, на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дословно непереводимые выражения присутствуют и в английском, и в русском языке, однако это не мешает пониманию их смысла, сказал он.

«Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли», — приводит слова Пескова «Газета.ru».

Ранее, 16 июня, президент России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что обсуждение Западом применения ядерного оружия — это попытка склонить Россию к переговорам по сокращению данных типов вооружений, однако Россия не пойдет на такой шаг.

«Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят. Выражаясь суконным языком этих экономических терминов, это наши конкурентные преимущества», — сказал Путин.

Также в рамках заседания российский лидер заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, однако РФ выступает против его использования до того момента, пока не возникнет угроза территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию государства.

В этот же день российский лидер сообщил о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии до конца 2023 года. Глава государства пояснил, что передача такого оружия республике является элементом сдерживания.

13 июня Путин заявил, что США всё больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности. Штаты делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине, но здоровые люди там явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, считает президент РФ.