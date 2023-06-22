Экс-разведчик США рассказал о панике Байдена после слов Путина о технике ВСУ

Отставной разведчик США Скотт Риттер заявил, что слова президента России Владимира Путина об уничтоженной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили понервничать главу Белого дома Джо Байдена. Об этом он рассказал в среду, 21 июня, в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Посмотрите на [бывшего директора ЦРУ Девида] Петреуса, он похож на испуганного оленя в свете фар, поскольку постоянно лжет. Посмотрите на [советника по нацбезопасности США Джейка] Салливана, на [госсекретаря США Энтони] Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют», — приводит слова разведчика «Газета.Ru».

Бывший разведчик также считает, что российская армия способна уничтожить всю технику, которую страны НАТО поставляют Киеву. При этом Риттер подчеркнул, что Москва готова к переговорам и это Кремль продемонстрировал с самого начала спецоперации.

Ранее, 21 июня, Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ с начала контрнаступления потеряли 245 танков и 678 бронемашин.

Ранее, 13 июня, Путин на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. При этом, по его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

В закрытой части общения с военкорами президент отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

Позднее, 16 июня, в ходе выступления на ПМЭФ-2023 Путин также указал на значительные потери украинских войск и добавил, что Украина с начала контрнаступления уже потеряла 186 танков и 418 бронемашин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.