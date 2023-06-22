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Экс-разведчик США рассказал о панике Байдена после слов Путина о технике ВСУ

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Отставной разведчик США Скотт Риттер заявил, что слова президента России Владимира Путина об уничтоженной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили понервничать главу Белого дома Джо Байдена. Об этом он рассказал в среду, 21 июня, в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Посмотрите на [бывшего директора ЦРУ Девида] Петреуса, он похож на испуганного оленя в свете фар, поскольку постоянно лжет. Посмотрите на [советника по нацбезопасности США Джейка] Салливана, на [госсекретаря США Энтони] Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют», — приводит слова разведчика «Газета.Ru».

Бывший разведчик также считает, что российская армия способна уничтожить всю технику, которую страны НАТО поставляют Киеву. При этом Риттер подчеркнул, что Москва готова к переговорам и это Кремль продемонстрировал с самого начала спецоперации.

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Ранее, 21 июня, Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ с начала контрнаступления потеряли 245 танков и 678 бронемашин.

Ранее, 13 июня, Путин на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. При этом, по его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

В закрытой части общения с военкорами президент отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

Позднее, 16 июня, в ходе выступления на ПМЭФ-2023 Путин также указал на значительные потери украинских войск и добавил, что Украина с начала контрнаступления уже потеряла 186 танков и 418 бронемашин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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