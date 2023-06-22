Крупнейшие в РФ соревнования по ловле удочкой пройдут под Тамбовом

В Тамбовской области на Котовском водохранилище состоятся крупнейшие в России соревнования по ловле донной удочкой. Кубок Тамбовской области пройдет в эти выходные, 24 и 25 июня.

Как поясняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», на дамбе водохранилища рыбаки соберутся не случайно. Именно в этом месте в ближайшие два года должны провести Чемпионат России по ловле донной удочкой.

По словам организаторов, на Кубке России в Воронеже в начале июня было 150 человек. На Кубок Тамбовской области зарегистрировалось уже более 120 человек.

Федерация рыболовного спорта Тамбовской области на своей странице в соцсети объявила конкурс. Предлагается угадать вес улова победителя и общий вес улова всех участников. Призы ждут тех, кто укажет максимально близкий вес.