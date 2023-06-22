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Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов

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Фото: РИА Новости
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Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Киев полевой госпиталь, средства защиты от беспилотников, а также снаряжение для саперов и медиков. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила пресс-служба эстонского кабинета министров.

«<…> Мы отправляем на Украину уже четвертый полевой госпиталь в сотрудничестве с Исландией. Новый пакет помощи также включает средства защиты от дронов и оборудование для парамедиков и саперов», — приводит пресс-служба слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

Political Lore отмечает, что власти Эстонии уже передали Вооруженным силам Украины военную помощь на общую сумму примерно €400 млн, или более 1% ВВП. В нее вошли медикаменты, устройства связи, сухпайки, средства индивидуальной защиты и военная техника разной категории.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства РФ, страны НАТО, поставляющие оружие Киеву, препятствуют успеху российско-украинских переговоров.

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2 июня украинский лидер Владимир Зеленский приветствовал в Киеве президента Эстонии Алара Кариса и подчеркнул, что Таллин оказывает Украине «самую быструю и самую большую помощь, если соотнести объем этой поддержки с объемом ВВП».

Страны Запада направляют финансовую и военную поддержку Украине в связи с проведением спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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