Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Киев полевой госпиталь, средства защиты от беспилотников, а также снаряжение для саперов и медиков. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила пресс-служба эстонского кабинета министров.

«<…> Мы отправляем на Украину уже четвертый полевой госпиталь в сотрудничестве с Исландией. Новый пакет помощи также включает средства защиты от дронов и оборудование для парамедиков и саперов», — приводит пресс-служба слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

Political Lore отмечает, что власти Эстонии уже передали Вооруженным силам Украины военную помощь на общую сумму примерно €400 млн, или более 1% ВВП. В нее вошли медикаменты, устройства связи, сухпайки, средства индивидуальной защиты и военная техника разной категории.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства РФ, страны НАТО, поставляющие оружие Киеву, препятствуют успеху российско-украинских переговоров.

2 июня украинский лидер Владимир Зеленский приветствовал в Киеве президента Эстонии Алара Кариса и подчеркнул, что Таллин оказывает Украине «самую быструю и самую большую помощь, если соотнести объем этой поддержки с объемом ВВП».

Страны Запада направляют финансовую и военную поддержку Украине в связи с проведением спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.