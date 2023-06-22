Штормовое предупреждение объявили в Псковской области из-за ветра

Синоптики спрогнозировали ухудшение погодных условий в Псковской области. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным Псковской ленты новостей, грозы и дожди ожидаются 22 июня с 15 до 18 часов. Скорость ветра вырастет до 15–20 м/с. Местами вероятны ливни.

Из-за непогоды есть вероятность повреждения слабо укрепленных конструкций. Кроме того, вероятно нарушение электроснабжения в отдельных районах, пишет Псковское агентство информации.

В Омской области из-за ураганного ветра без электроснабжения остались 104 населенных пункта. Кроме того, была повреждена крыша сельского дома культуры в Горьковском районе. Все аварийные ситуации удалось оперативно устранить.