Врач оценил использование глицина как стимулирующего или успокаивающего средства

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг прокомментировал в четверг, 22 июня, данные о том, что во время единых государственных экзаменов (ЕГЭ) россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей.

Он рассказал, что глицин — это препарат, улучшающий кровообращение головного мозга, который применяют при задержках развития, проблемах с памятью и для улучшения мозговой деятельности.

«Вреда от этого не будет, но использовать его как стимулирующее или успокаивающее неразумно, поскольку этот препарат принимается достаточно длительными курсами — в среднем три-шесть месяцев», — сказал психотерапевт в беседе с RT.

Что касается растительных препаратов, являющихся транквилизирующими, то такие препараты в основном сделаны из лекарственных трав. Эксперт подчеркнул, что у них также минимально отрицательное воздействие на организм при разумных дозировках.

«Принимать эти препараты не возбраняется, тем более что они действуют разово. Прием таблеток, порошков или настоек в качестве успокаивающих, нормализующих настроение препаратов вполне логичен», — отметил он.

Специалист добавил, что родители переживают гораздо больше детей во время ЕГЭ.

Ранее в этот день аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» поделились с «Известиями» данными о том, что в период проведения ЕГЭ в России существенно выросло потребление глицина и седативных средств растительного происхождения. Всего на них было потрачено 471,9 млн рублей.

Так, объем продаж глицина с 26 мая по 20 июня в упаковках вырос на 11% по сравнению с среднесуточным показателем с начала года, а растительных успокоительных — на 16%. В денежном выражении россияне в эти даты тратили на успокоительные на 17% больше, а на глицин — на 12%.

С начала года среднесуточный показатель потребления глицина в России составлял 55,2 тыс. упаковок. В период ЕГЭ он вырос до 61,2 тыс. пачек. В денежном выражении россияне тратили на препараты на основе глицина почти 3,4 млн ежедневно, но с 26 мая по 20 июня нарастили траты в день до 3,7 млн рублей. Всего в период ЕГЭ было приобретено почти 1,5 млн упаковок глицина на 89,9 млн рублей.

Если говорить об успокоительных на растительной основе, то в среднем в сутки, согласно приведенным данным, их в России покупают 191,7 тыс. упаковок на сумму 13,6 млн рублей. В период ЕГЭ этот показатель составил 224 тыс. упаковок на 15,9 млн рублей в день. Всего в этот период было продано 5,4 млн упаковок таких средств на 382 млн рублей.

Основной период ЕГЭ в 2023 году в России проходит с 26 мая по 1 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировались более 700 тыс. человек.