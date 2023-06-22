Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин передал приветствие эмиру Катара на встрече с представителем арабской страны
Мир
Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов
Мир
Береговая охрана США сообщила об истощении запасов кислорода на батискафе «Титан»
Мир
Москва назвала неуместным участие Макрона в саммите БРИКС
Мир
The Economist заявил о нежелании США принимать Украину в НАТО
Мир
Посол РФ в Германии назвал противостояние с Москвой целью НАТО
Мир
Мезенцев отметил работу РФ и Белоруссии по установлению преступлений нацистов
Армия
В МО сообщили об ударе по складу западного оружия на Украине
Общество
В Бресте состоялась презентация книги о геноциде в период ВОВ
Спорт
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
Мир
Центробанк Турции почти вдвое повысил ключевую ставку
Спорт
Иржи Ярошик возглавил ФК «Оренбург»
Экономика
«Туполев» запланировал увеличить производство Ту-214 до 20 машин в год
Сюжет:

В МИД РФ призвали США не совершать ошибок с опасными последствиями

Замглавы МИД РФ: Россия призывает США не совершать ошибок с опасными последствиями
0
Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия призывает США не совершать ошибок с опасными последствиями — никаких войск НАТО на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 июня в эфире RT International.

«Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой. Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО. Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран — бывшие или нынешние чиновники, — всё решается в Вашингтоне», — сказал он.

«США готовы наказать любую страну, которая выстраивает крепкие отношения с Россией»
Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука — о давлении со стороны Вашингтона, мирной инициативе африканских стран и возможном расширении БРИКС

19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта. Он указал, что российская сторона с 1990 года противодействовала продвижению блока к границам и предупреждала, что «безопасность одних стран не может быть обеспечена за счет безопасности других».

Президент России Владимир Путин 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в мае заявлял, что страны Североатлантического альянса усиливают свое присутствие у границ России. Он подчеркнул, что из-за этого формируются дополнительные угрозы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023