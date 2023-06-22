В МИД РФ призвали США не совершать ошибок с опасными последствиями

Россия призывает США не совершать ошибок с опасными последствиями — никаких войск НАТО на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 июня в эфире RT International.

«Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой. Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО. Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран — бывшие или нынешние чиновники, — всё решается в Вашингтоне», — сказал он.

19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта. Он указал, что российская сторона с 1990 года противодействовала продвижению блока к границам и предупреждала, что «безопасность одних стран не может быть обеспечена за счет безопасности других».

Президент России Владимир Путин 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в мае заявлял, что страны Североатлантического альянса усиливают свое присутствие у границ России. Он подчеркнул, что из-за этого формируются дополнительные угрозы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.