Количество авиарейсов увеличили между Петрозаводском и Калининградом

Из Петрозаводска в Калининград и обратно будет летать больше самолетов. Дополнительный коммерческий авиарейс введут с середины лета — с 15 июля по 2 сентября.

Решение принял перевозчик — компания «Северсталь». Продажа авиабилетов уже открыта.

Рейсы будут выполняться по субботам. Из Петрозаводска самолет вылетит в 11:30, а прибудет в Калининград в 14:25. Из Калининграда в Петрозаводск вылет запланирован на 15:00 субботы, время прибытия в столицу Карелии — 16:00, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что за год стоимость отдыха в Турции выросла на 30%. Средний чек за отдых в этой стране на двоих на неделю у туроператоров составляет 220 тыс. рублей. Годом ранее он был на уровне 170 тыс. рублей.