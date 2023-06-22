В ЕК сообщили о дошедших до Киева €44 млрд помощи из выделенных €70 млрд

Из предназначавшихся €70 млрд финансовой помощи Евросоюза для Украины €17 млрд были распределены между странами ЕС в качестве «мер поддержки для украинских беженцев», а €9 млрд Украине еще только предстоит получить. Таким образом, как сообщается 22 июня в отчете Еврокомиссии, до Киева дошли только €44 млрд.

«С начала <военного конфликта> ЕС, его страны-члены и финансовые институты предоставили около €53 млрд финансовой, гуманитарной, экстренной бюджетной и военной помощи Украине. Общий объем помощи <…> составил €70 млрд», — цитирует ТАСС заявление ЕК о параметрах помощи Киеву

Как объяснила Европейская комиссия, сумма €53 млрд состоит из трех частей. €7,8 млрд — это прямая помощь от стран ЕС, включая гуманитарные средства, кредиты, гранты и гарантии. Еще €30 млрд финансирования — это программы макрофинансовой, бюджетной и экстренной помощи, в том числе программа макрофинансовой помощи на 2023 год, из которой на 22 июня выплачена только половина — €9 млрд. Третья часть — это €15 млрд на поставки оружия Киеву «по линии Европейского фонда мира и на двусторонней основе от стран ЕС».

Кроме того, не всё так просто и с €15 млрд военной помощи Украине. Отмечается, что из ассигнований Европейского фонда мира около €5,6 млрд также остались у стран — членов ЕС. Они пошли на частичную компенсацию стоимости военной техники стран Европы, отправленной украинцам.

Ранее, 21 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время конференции в Лондоне заявил, что Киеву требуется еще $6,5 млрд на восполнение экономического ущерба страны на следующие 12 месяцев.

До этого, 20 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона предоставить Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд. Тогда же агентство Bloomberg написало, что Европейский союз готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд.

19 июня газета The New York Times сообщила, что киевские власти заплатили $800 млн поставщикам оружия из Европы и США, однако те так и не выполнили контрактные обязательства либо выполнили их частично. Отмечается, что широко разрекламированная военная помощь на деле представляет собою ветхую технику, которая годна только для того, чтобы разобрать ее на запчасти.

Финансовая и военная поддержка Киева со стороны стран Запада усилена в связи с проведением спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

В апреле этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина требует всё больше поставок вооружений от Запада, а ее запросы растут в геометрической прогрессии.