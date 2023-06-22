В МОК назвали дискриминацией решение Польши о невыдаче виз спортсменам из РФ

Решение правительства Польши не выдавать визы российским спортсменам-фехтовальщикам является дискриминацией. Об этом в четверг, 22 июня, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на сессии комитета, транслировавшейся на Youtube-канале МОК.

«Индивидуальный турнир по фехтованию в Болгарии прошел в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией», — сказал Бах.

Бах также поблагодарил международные федерации тхэквондо и дзюдо за допуск российских спортсменов к соревнованиям и призвал другие спортивные ассоциации последовать этому примеру.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.