Вертолет Ми-24 ВС Белоруссии совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-24 Вооруженных сил Белоруссии совершил жесткую посадку, пострадали члены экипажа. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила пресс-служба минобороны страны.

«Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушений и пострадавших на земле нет. Комиссия выясняет причины случившегося.

Ранее, 12 мая, в Крыму упал военный вертолет Ми-28, оба летчика погибли. Воздушное судно потерпело крушение во время учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе. На вертолете не было боекомплектов. Предварительная причина происшествия — отказ техники.