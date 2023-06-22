Количество клещей в районе Томска превысило «норму» в 20 раз

В одном из микрорайонов Томска, в Зеленых Горках, зафиксировано значительное превышение допустимого по нормам количества клещей. Как подсчитали специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии, по «норме» в 0,5 на 1 кв. м приходится более 10 экземпляров. Об этом рассказала глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина.

По ее словам, которые приводит РИА «Томск», из клещей, которых «поймали» томичи в начале сезона, 4% — носители вируса клещевого энцефалита и 44% — болезни Лайма.

Агентство уточняет, что к середине июня в медицинские учреждения из-за присасывания клещей обратились более 11 тыс. жителей Томской области. Каждый год в городе проводится противоклещевая обработка территорий.

Так, в этом году специалисты обрабатывали Лагерный сад, Новособорную площадь, Михайловскую и Березовую рощи, городские скверы и кладбища.