Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск 150 военных, принимающих участие в преступлениях киевского режима. Об этом заявил 22 июня председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Мы объявили в розыск 150 военных преступников, квалифицировали как действия украинской военщины», — сказал он в ходе выступления в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» на мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.

Накануне Бастрыкин сообщил, что суды Донецкой и Луганской народных республик приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному, более 30 украинских боевиков за преступления против мирного населения.

В апреле в Донецкой Народной Республике морского пехотинца Вооруженных сил Украины Андрея Петренко приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе в 2022 году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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