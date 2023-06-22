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СКР объявил в розыск 150 причастных к преступлениям киевского режима военных

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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск 150 военных, принимающих участие в преступлениях киевского режима. Об этом заявил 22 июня председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Мы объявили в розыск 150 военных преступников, квалифицировали как действия украинской военщины», — сказал он в ходе выступления в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» на мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.

Накануне Бастрыкин сообщил, что суды Донецкой и Луганской народных республик приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному, более 30 украинских боевиков за преступления против мирного населения.

В апреле в Донецкой Народной Республике морского пехотинца Вооруженных сил Украины Андрея Петренко приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе в 2022 году.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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