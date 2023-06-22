Почти 11 тыс. нарушений ПДД выявили в Ульяновской области за сутки

За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировали почти 11 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Порядка 10,1 тыс. нарушений связаны с превышением скорости. Еще 80 водителей привлекли к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам. Со стороны пешеходов выявлено 10 нарушений.

23 водителя допустили выезд на встречную полосу. Трое водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения, причем один автомобилист допустил нарушение повторно.

В 19 случаях нарушения допущены водителями общественного транспорта. 33 автомобилиста привлечены к ответственности за нарушение технического регламента по светопропускаемости стекол. У 20 водителей были нечитаемые регистрационные знаки.