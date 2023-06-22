Дело возбудили после крупного лесного пожара на Алтае

Уголовное дело возбуждено по факту крупного лесного пожара в Алтайском крае. Горят леса в Егорьевском районе. На утро 22 июня площадь возгорания составляет уже 9 тыс. га.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на краевое министерство природы, с огнем в Лебяжинском лесничестве ведут борьбу 275 человек, 92 спецавтомобиля, 19 тракторов и воздушные суда.

Так, 18 сбросов воды на опасные участки произвел самолет-амфибия Бе-200. На помощь алтайским пожарным отправили специалистов из Ханты-Мансийска. У спасателей в приоритете защита от огня населенных пунктов и объектов экономики.

Ранее, 9 июня, сообщалось о введении режима ЧС в Егорьевском районе Алтайского края. Пожар начался 7 июня в Ракитовском лесничестве. Загорелась сухая трава.