Водитель сбил и ударил ножом в живот велосипедиста в Подмосковье

Водитель сбил велосипедиста и ударил его ножом в живот в селе Косяково под Воскресенском в Московской области. Об этом 22 июня сообщил источник «Известий».

«42-летний водитель выехал на встречную полосу и наехал на велосипедиста. Мужчина так разозлился, что вместо оказания помощи пострадавшему вонзил ему в живот нож», — рассказал собеседник.

Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу. У него зафиксированы рана живота и повреждение печени, что классифицируется как тяжкий вред здоровью.

Нарушитель скрылся с места аварии, но вскоре был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Накануне в селе Вавож в Удмуртии 44-летний водитель грузовика «МАЗ» насмерть сбил 13-летнего подростка на велосипеде. Водитель большегруза поворачивал направо и совершил наезд на школьника, который пересекал проезжую часть по линии тротуара.