Трое жителей Коми отдали мошенникам почти 900 тыс. рублей

Полиция проводит проверку по трем случаям дистанционного мошенничества в Республике Коми. Потерпевшие лишились почти 900 тыс. рублей.

В Сысольском районе в правоохранительные органы обратилась пенсионерка. Она рассказала о звонке незнакомца, который представился сотрудником банка. Мужчина убедил потерпевшую установить на телефон специальное приложение для «защиты денежных средств». Получив доступ к данным пенсионерки, злоумышленники перевели с ее карты порядка 744 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Аналогичным образом мошенники обманули 19-летнюю студентку из Сыктывкара и 32-летнего машиниста из Усть-Вымского района. Они согласились поставить на телефон вредоносное приложение якобы для защиты от несанкционированных списаний. Общий ущерб составил 142 тыс рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье «Кража».