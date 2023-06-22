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Эксперт заявил о негативном влиянии пропажи батискафа на исследования «Титаника»

CNN: пропажа батискафа может препятствовать дальнейшим исследованиям «Титаника»
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Фото: Global Look Press/ABACA
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После пропажи в Атлантике батискафа «Титан» с туристами может уменьшиться вероятность проведения исследований дна океана, где лежат обломки «Титаника». Об этом стало известно 22 июня в эфире телеканала CNN.

«Шансы того, что на месте крушения «Титаника» будут проводиться какие-то дальнейшие исследования, ничтожно малы», — заявил Дэвид Скотт-Беддард, руководитель компании White Star Memories, которая занимается сбором артефактов, связанных с затонувшим в 1912 году судном.

По его мнению, будут введены более строгие правила по итогам расследования инцидента.

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19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.

На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

Американский океанограф, исследователь и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш 21 июня заявил, что экипаж «Титана» едва ли удастся спасти, потому что у них заканчивается кислород. В тот же день стало известно, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

Как минимум пять судов привлечены к поиску батискафа: исследовательское Polar Prince, багамское Deep Energy, коммерческое Skandi Vinland и два корабля канадской береговой охраны John Cabot и Atlantic Merlin.

На данный момент известно, что туристический батискаф практически исчерпал запасы воздуха.

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