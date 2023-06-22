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В России начались продажи Toyota Corolla Cross

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Фото: Toyota
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Российские автодилеры начали продажи японского кроссовера Toyota Corolla Cross, сообщает 22 июня «Российская газета». Цены на автомобиль начинаются от 2,85 млн рублей.

Ввезенный в страну по параллельному импорту кроссовер 2023 года выпуска, который пользуется большой популярностью в Азии, представлен в версии для стран с правосторонним движением.

Новинка оснащена двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 169 л.с. в паре с вариатором с приводом на переднюю колесную ось.

Из опций автомобиль может предложить покупателю девятидюймовый дисплей системы мультимедиа, цифровую приборную панель, семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, кожаную отделку интерьера, люк и комплекс электронных помощников Toyota Safety Sense.

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21 июня японский производитель Toyota Motor анонсировал новое поколение минивэна Alphard и люксовой версии Vellfire. Четвертое поколение семейства Alphard в первую очередь выделяется улучшенной жесткостью конструкции кузова. Это стало возможным благодаря модульной платформе TNGA (GA-K), которая позволяет подогнать структуру кузова под стандарты однообъемных автомобилей. В частности в нижней части платформы расположена V-образная распорка.

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