В Госдуме почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне

Депутаты Госдумы в ходе заседания в День памяти и скорби 22 июня почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне (ВОВ).

«В 12:15 на всей территории Российской Федерации проводится минута молчания. Объявляется минута молчания», — цитирует агентство городских новостей «Москва» председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

22 июня в 1941 году в эфир вышло обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР.

Акция «Минута молчания» стала традиционной. Закон о ее учреждении был подписан Путиным в 2020 году. Россияне участвуют с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ненадолго приостанавливаются привычная деятельность, а также радио- и телевещание.