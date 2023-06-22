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В Госдуме почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне

В Госдуме почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне

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Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
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Депутаты Госдумы в ходе заседания в День памяти и скорби 22 июня почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне (ВОВ).

«В 12:15 на всей территории Российской Федерации проводится минута молчания. Объявляется минута молчания», — цитирует агентство городских новостей «Москва» председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

22 июня в 1941 году в эфир вышло обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР.

День памяти и скорби в 2023 году — история памятной даты

Акция «Минута молчания» стала традиционной. Закон о ее учреждении был подписан Путиным в 2020 году. Россияне участвуют с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ненадолго приостанавливаются привычная деятельность, а также радио- и телевещание.

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