Что известно об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту. Главное

Минувшей ночью Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Что на данный момент известно об атаке — в материале «Известий».

Что произошло на Чонгарском мосту

По Чонгарскому мосту, который расположен близ Джанкоя, проходит один из трех путей в Крым из Запорожской и Херсонской областей. Два других пункта пропуска — «Перекоп» и «Армянск» — находятся в районе Армянска.

После ночного обстрела на мостах повреждено дорожное покрытие, в результате сообщение прервано.

Об обстреле мостов на границе между Херсонской областью и Крымом утром 22 июня сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Эту же информацию подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.

Сейчас на месте работает специальная комиссия, оценивающая состояние поврежденной конструкции, а также саперы. Жертв, по предварительным данным, нет.

Обстрел мог быть совершен ракетами Storm Shadow

Специалисты предполагают, что для диверсии на Чонгарском мосту ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow. Об их применении для возможных атак на Крым и другие регионы России незадолго до этого заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.

Позднее стало известно об обнаружении осколка боеприпаса. При этом, как отмечалось, на одной из его частей была найдена и французская маркировка. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса.

Мост восстановят за несколько дней

По оценке Сальдо, Чонгарский мост будет восстановлен в ближайшее время и движение по нему возобновят через несколько дней. Врио главы Херсонской области сообщил, что разговаривал с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по поводу ЧП. Он рассказал, что уже сейчас сюда направлены строители из Ростовской области и специалисты, которые определят степень разрушения.

Сальдо также заверил, что на цены на продукты атака никак не повлияет, так как большая часть сезонных овощей выращивается местными жителями, а любые попытки коммерсантов искусственно повысить цены будут пресекаться.

Реакция на атаку ВСУ

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, атакой на Чонгарский мост Киев решил «удобно пощеголять в медиапространстве» после неудач в ходе контрнаступления ВСУ.

Также указывалось, что ВСУ хотят затруднить снабжение российских войск в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в Москве сочли сегодняшнюю атаку вызовом, учитывая, что 90% Чонгарского моста территориально относится к Крыму.

Однако, отмечалось, что на ход спецоперации РФ атака не повлияет.