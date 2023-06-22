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Эксперт оценил инициативу сохранить выплаты по уходу за ребенком для работающих мам

Эксперт Захаров: сохранение выплат по уходу за ребенком для работающих мам не повлияет на работодателей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Инициатива Минтруда сохранить страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для матерей, которые досрочно вышли на работу, не окажет существенного влияния на рынок труда. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 22 июня высказал президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.

О том, что Минтруд подготовил соответствующие поправки в федеральное законодательство, сообщалось накануне, 21 июня.

«На рынок труда, на мой взгляд, это не окажет существенного влияния. Для работодателей не будет особой разницы, они не понесут дополнительной нагрузки», — заявил Захаров.

Он назвал эту инициативу правильной, отметив, это ухаживающих за детьми женщин необходимо поддерживать.

«Женщины, для которых пособие составляет существенную часть дохода, будут благодарны. Они и по действующим нормам могли бы работать в период ухода за ребенком, но теряя пособие, либо неполный день. Когда поправки вступят в силу, они это пособие терять в случае выхода на работу не будут», — подчеркнул Захаров.

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20 июня сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой, попросив разрешить гражданам использовать маткапитал в качестве банковского вклада. Парламентарий в документе приводит данные Социального фонда России, согласно которым 20,7% маткапитала в настоящее время не используется, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом. Это порождает дополнительные затраты на индексацию выплаты.

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