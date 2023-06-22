Эксперт оценил инициативу сохранить выплаты по уходу за ребенком для работающих мам

Инициатива Минтруда сохранить страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для матерей, которые досрочно вышли на работу, не окажет существенного влияния на рынок труда. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 22 июня высказал президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.

О том, что Минтруд подготовил соответствующие поправки в федеральное законодательство, сообщалось накануне, 21 июня.

«На рынок труда, на мой взгляд, это не окажет существенного влияния. Для работодателей не будет особой разницы, они не понесут дополнительной нагрузки», — заявил Захаров.

Он назвал эту инициативу правильной, отметив, это ухаживающих за детьми женщин необходимо поддерживать.

«Женщины, для которых пособие составляет существенную часть дохода, будут благодарны. Они и по действующим нормам могли бы работать в период ухода за ребенком, но теряя пособие, либо неполный день. Когда поправки вступят в силу, они это пособие терять в случае выхода на работу не будут», — подчеркнул Захаров.

20 июня сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой, попросив разрешить гражданам использовать маткапитал в качестве банковского вклада. Парламентарий в документе приводит данные Социального фонда России, согласно которым 20,7% маткапитала в настоящее время не используется, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом. Это порождает дополнительные затраты на индексацию выплаты.