Мир вашему дрону: спортивные беспилотники хотят приравнять к инвентарю

Небольшие квадрокоптеры, которые используются для соревнований по дрон-рейсингу, могут приравнять в России к спортинвентарю, а не к полноценным воздушным судам. Об этом Минтранс попросила Всероссийская лига дронов (RDR). Ее гендиректор пояснил «Известиям», что сейчас дроны до 30 кг нужно ставить на учет в Росавиации, что фактически блокирует развитие отрасли, так как дроны у спортсменов ломаются регулярно. А авиамодели и вовсе специально создаются, чтобы их испытывать и переделывать множество раз. Эксперты неоднозначно оценивают инициативу — часть из них считает, что Росавиация и Минтранс не пойдут на эту меру, так как это создаст прецедент для других ниш применения БПЛА.

Дрон — инвентарь

Всероссийская лига дронов (RDR) попросила Минтранс РФ приравнять спортивные дроны, используемые на различных соревнованиях по запуску таких устройств, к спортивному инвентарю и освободить их от постановки на учет в Росавиации. Инициатива направлена министру транспорта Виталию Савельеву гендиректором лиги Евгением Буфетчиковым. С копией документа от 14 июня ознакомились «Известия».

Сейчас владельцы дронов с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг обязаны поставить их на учет в Росавиации. По данным ведомства на июнь, учтено уже более 82 тыс. БВС (беспилотных воздушных систем).

Как сообщил Евгений Буфетчиков в своем письме, лига с 2016 года занимается развитием спортивных гонок дронов (дрон-рейсинг). Помимо организации соревнований, специалисты лиги тренируют молодых спортсменов, а теперь еще и проводят обучение участников СВО управлению FPV-дронами (оснащены камерами и передают видео в реальном времени на устройство внешнего пилота).

Сейчас в состав лиги входит около 200 профессиональных спортсменов по дронам, еще около 5 тыс. пилотов занимаются фристайлом (нерегулярно участвуют в турнирах), тренируются, выполняют обучающие полеты в школах, рассказали «Известиям» в лиге.

Но в последнее время спортсменам стало всё тяжелее, а порой и невозможно проводить тренировки и соревнования. Препятствиями для этого становятся как обязательная постановка дронов на учет, так и необходимое свидетельство оператора беспилотника, получение разрешения на работы в воздушном пространстве, а также согласование полетов с ФСБ, МВД и другими ведомствами, рассказал «Известиям» Евгений Буфетчиков.

По его словам, сегодня, например, в мотоспорте, автоспорте используются транспортные средства, которые не проходят регистрацию, на них не выдается ПТС (паспорт транспортного средства), но они могут эксплуатироваться на мототреках или закрытых площадках. Подобные решения уже применяются на практике, поэтому их следует применить и в отношении дронов, участвующих в соревнованиях.

В этом случае не потребуется их постановка на учет в Росавиации. Это практически бессмысленно, так как срок жизни гоночного дрона в среднем одно соревнование, отмечают в лиге. Далее спортсмены его «пересобирают с нуля», и аппарат становится новым, так как комплектация его изменена. В итоге количество дронов у одного спортсмена может достигать 20 штук разных размеров под разные регламенты соревнований, отметил Евгений Буфетчиков.

В лиге также считают, что не нужны и согласования полетов спортивных дронов с различными ведомствами, ведь и соревнования, и тренировки проходят на ограниченных площадях (залы, ангары или огороженные сеткой площадки, без доступа людей в полетную зону), в пределах прямой видимости от внешнего пилота, говорится в письме организации.

— Мы выполняем полеты не выше 10 м над землей, на площадке 50 на 50 м, площадки огораживаем сетками. Или летаем в залах. Но пилоты сейчас очень запуганы всеми введенными (в регионах. — «Известия») запретами. Доходит до того, что они приходят в зал на тренировку и спрашивают — а регистрация дронов нужна? Для полетов в зале — это нонсенс, — отмечал Евгений Буфетчиков на заседании межфракционной рабочей группы по развитию малой авиации и БПЛА в Госдуме 14 июня.

В пресс-службе Минтранса подтвердили получение письма, ответ будет дан в установленном порядке, сообщили там.

Препятствия к развитию

По данным Росавиации на 22 июня, в 72 регионах РФ сегодня запрещено выполнять полеты на дронах (25 регионов попадают в зону временного запрета полетов в связи с СВО, еще 47 ввели запреты самостоятельно) и только в оставшихся 17 регионах полеты разрешены.

Предложения лиги поддерживают и другие профильные организации. По словам президента Федерации авиамодельного спорта России Юрия Ващука, никому не приходит в голову регистрировать копье или молот для метания, а авиамодель сегодня приходится регистрировать. Также в федерации предложили ввести в вузах дисциплины по техническим видам спорта, в том числе по управлению дронами, и обеспечить авиамоделистов помещениями для тренировок и полетов.

— К сожалению, половина кружков в России (в помещениях, в которых можно было бы тренироваться. — «Известия») не заинтересованы в развитии дронного спорта. Им важнее проведение различных фестивалей, — отметил на заседании рабочей группы по развитию малой авиации в Госдуме 14 июня Юрий Ващук.

Предложения признать некоторые дроны спортинвентарем также поддержали в Региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Московской области. Ее президент Василий Дьяченко высказал свое мнение на упомянутом заседании в Госдуме.

Как мячи, коньки и клюшки

Генеральный директор ассоциации «Аэронекс» НТИ Глеб Бабинцев согласен с тем, что маленький спортивный беспилотник — это радиоуправляемая авиамодель, и такие БПЛА не более чем инвентарь.

— Это расходная единица, как мячи, коньки и клюшки. Но мяч или шайба летят не дальше дистанции броска, а под авиамодель, к сожалению, может мимикрировать злоумышленник. Если случится, что под видом тренировки взлетит и спикирует на объект боевой аппарат, то прикроют и моделизм, и весь рынок. Но от такого противоправного применения БПЛА, конечно, не спасет их учет. И в этом смысле авиамодельный инвентарь действительно можно освободить от лишних процедур, — отметил эксперт.

При его мнению, государству необходимо выделить ресурсы на создание в каждом более-менее крупном населенном пункте бесплатной спортивно-тренировочной базы для авиамоделистов и дрон-рейсеров. На такой базе без регистрации дронов могли бы тренироваться все спортсмены Федерации авиамодельного спорта, считает Глеб Бабинцев.

Гендиректор «Курсира» (разрабатывает беспилотные решения для проведения проверок систем навигации и посадки в аэропортах) Виталий Муниров не так однозначен в оценке. С одной стороны, инициатива понятна и действительно нужна спортсменам. Но и спортивные дроны могут летать далеко за визуальные линии контроля и их можно снарядить двумя-тремя килограммами полезной нагрузки.

Кроме того, существует много других нишевых вариантов применения беспилотников (не только спорт), участники рынка которых могут выдвигать свои специфические требования к властям. Поэтому, смягчив требования для одной сферы применения БПЛА, Росавиация и Минтранс создадут прецедент и для других, на что ведомства вряд ли сейчас пойдут, заключил эксперт.