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Луганская область присоединилась к акции «Свеча памяти»

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Фото: ТАСС/Река Александр
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Луганская область в День памяти и скорби присоединилась к мемориальной акции «Свеча памяти», которая посвящена 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ).

Символом акции стала окопная свеча, подобная той, что горит в землянках бойцов, защищающих сейчас родную землю от украинских националистов, сообщает телеканал «Звезда».

Луганская акция «Свеча памяти» прошла у мемориального комплекса «Партизанская стоянка» в районе поселка Ивановка. Здесь в годы ВОВ шли ожесточенные бои партизан и конной дивизии генерала Шаймуратова с фашистскими захватчиками.

День памяти и скорби в 2023 году — история памятной даты

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что у стен главного храма Вооруженных сил (ВС) РФ в рамках акции «Свеча памяти» от частицы Вечного огня зажгли 1418 свечей, передает RT.

В ведомстве отметили, что в 04:00 участники акции установили свечи рядом с землей с мест захоронения советских бойцов. Количество свеч соотносится с днями Великой Отечественной войны.

Ранее в этот день на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась патриотическая акция «Свеча памяти». Участники мероприятия выложили огненную композицию в виде мемориала «Разорванное кольцо». Две полуарки символизируют кольцо блокады, а пространство между ними — Дорогу жизни.

Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась на Поклонной горе. В мероприятии, посвященном 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие около 4 тыс. жителей и гостей Москвы.

Акция в память о жертвах Великой Отечественной войны прошла на Саур-Могиле в Горловском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также в эту ночь свечи от Вечного огня зажгли на Мамаевом кургане. Для картины, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, доставленного в Волгоград из других городов-героев России — Москвы,Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Накануне вечером пламя Вечного огня от памятника-ансамбля в Волгограде доставили в главный храм Вооруженных сил России для проведения акции «Свеча памяти».

Мемориальная акция «Свеча памяти» стартовала 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы Вечного огня зажгут 1418 свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.

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